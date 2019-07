V Spaahotell – lõõgastav õhtu, mõnus perepuhkus, maitsekad pulmad või suurepäraste võimalustega seminar 

„Romantikute valikuks on kindlasti eelkõige Deluxe toad ning mullivanniga Sviidid. Kombineerides spaapaketi romantilise õhtusöögiga Joyce’is, muutub puhkus selliseks, milline üks õige romantikapuhkus olema peab,“ lisab Tigane.

Foto: Rene Türk

V Spaahotell on teinud ka Heade mõtete linnast Tartust kuurortlinna. Spaad oodati siia juba aastaid ning ootajad ei ole pidanud pettuma. „V Spaahotell on väga populaarne paik nii eestlastele kui ka kaugemalt pikemale puhkusele tulnud külalistele. Tartus on viimaste suvede jooksul toimumas väga palju erinevaid üritusi igale maitsele ning see trend jätkub ka edaspidi. Välisturistide osakaal on viimase aastaga märgatavalt kasvanud, suvekuudel küündib see juba üle 50%,“ räägib Tigane. Kuna Tartu kandideerib kultuuripealinnaks 2024, on toimumas väga palju põnevat, nii et kindlasti leiab tegevust ka lisaks spaamõnudele.

V Spaahotellis aitavad pulmi korraldada oma ala tippspetsialistid

Uueks trendiks on kujunenud linnapulm ning just nende korraldamisel on V Spa esirinnas. „V Spaahotelli Hea maitsega pulmad on üks mõnusamaid pulmapeo korraldamise kontseptsioone, mis sõlmib Tartu kaasaegses linnasüdames kaunilt kokku kõik traditsioonilise pulmapeo elemendid. Alates ruumide lahendusest kuni menüü koostamiseni vastavalt noorpaari soovile – nii loome üheskoos unustamatu pulmapeo kontseptsiooni noorpaari lugu jutustavas võtmes,“ selgitab Tigane.

Foto: Rene Türk

V Spaahotellis on pulmade planeerimisel abiks üle 12 aasta pulmakorraldamisega tegelenud Kerli Pauskar. V Spaahotelli konverentsi- ja sündmuste juht Kerli Pauskar annab nõu alustada pulmade planeerimisega varakult, kuna detaile, mis nõuavad tähelepanu ja läbimõtlemist, on väga palju. Vältimaks põhjendamatuid pingeid, soovitab ta noorpaaril endal mitte liiga palju kohustusi võtta. „Mõistlik oleks välja valida pulmapaik ja kogenud tegijad, kes aitavad pulmapidu kujundada just selliseks, nagu nad soovivad. Pruut ei pea oma pulmas lilli seadma, lauda katma ega muretsema, kas kõik söönuks saavad. Selle eest hoolitsevad professionaalid!“ leiab spetsialist.