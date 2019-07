OMA SILMAGA: tundmatu Albaania areneb kiiresti 

Kunagisest mahajäänud ja suletud riigist on saanud Euroopa üks kiiremini arenevaid piirkondi. Paljuski on abiks NATO rahad ja sellega arendatakse kiirendatud tempos infrastruktuuri. Riik kuulub 2009. aastast NATO-sse ja osaleb aktiivselt alliansi töös ning erinevates rahuvalve operatsioonides. NATO-le on Albaaniat vaja.