KUUMAREKORD JÄI LÖÖMATA: nädalavahetusel tõusis temperatuur 33 kraadini  

Atmosfääriteadlane Jüri Kamenik on Õhtulehele varem öelnud, et Eesti geograafiline asukoht on just selline, et põrgukuumust pole karta. „Troopilise õhumassi kolded jäävad Eestist väga kaugele ja neid on kaks peamist: Lääne-Aafrika Atlase mägede piirkond ja Kaspia mere regioon. Mereline troopiline õhumass formeerub Atlandi ookeani põhjapiirkonnas, aga see meile suvel rekordeid ei too, talvel võib tuua,“ selgitab Kamenik.