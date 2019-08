RÄÄGI OMETI! Õpetajate perekond koolikiusust: millest on abi ja mis valab õli tulle? 

Jakob Westholmi gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja Ülle Uulma on 37 aastat noortele haridust jaganud, tema abikaasal ja praegusel Nõmme Gümnaasiumi direktoril Riho Uulmal on seljataga 39 aastat kestnud karjäär. Nende tütrel Triin Suurkülal on õpetajastaaži 13 aastat ja ta on praegu Tallinna Euroopa koolis kunstiõpetaja. Nad räägivad, kuidas koolikiusamise vastu võidelda.