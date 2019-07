VIDEO | TULISTAMINE KÜÜSLAUGUFESTIVALIL: neli surnut ja 11 haavatut

Tulistamine algas kohaliku aja järgi kell 17.41.Tunnistajate sõnul avas laste mänguplatsi kõrval tule umbes 30aastane valge mees. Festivalil korda pidanud politseinikud reageerisid minutiga ja lasid ründaja maha. Esmaspäeva hommikul vahendas USA meedia, et politsei uurib võimalust, et tulistajal oli kaasosaline.

Kannatanute seas on nii täiskasvanuid kui lapsi. Mõned vigastatud said vaid kergelt haavata, mõne inimese tervislik seisund on kriitiline.