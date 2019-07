VIDEO | TRAGÖÖDIA KÜÜSLAUGUFESTIVALIL: tulistamises hukkus kolm inimest, nende seas 6aastane laps

Tulistamine algas kohaliku aja järgi kell 17.41.Tunnistajate sõnul avas laste mänguplatsi kõrval tule umbes 30aastane valge mees, kes esialgseil andmeil üritas põgeneda.

Tegelikult oli tulistaja vaid 19aastane nooruk. Festivalil korda pidanud politseinikud reageerisid kiirelt ja lasid ründaja maha. Esmaspäeva hommikul vahendas USA meedia, et politsei uurib võimalust, et tulistajal oli kaasosaline. Mõned tunnistajad kirjeldasid, et nägid tulistajaga koos ka teist inimest.

Kohalik politseišeff kirjeldas, et poolautomaatse tulirelvaga mees näis rahva sekka valimatult tulistavat, mitte otsinud konkreetseid ohvreid. Ründaja kandis seljas militaarstiilis rõivastust, ees päikeseprille ning ühe tunnistaja sõnul ei tundunud noor mees olevat ei närvis, vihane ega ebakindel. Siiski rääkis üks pealtnägija NBC reporterile, et kui sattus tulistajaga vastakuti seisma, küsis ta noorukilt, miks too seda teeb ning too olevat vastanud: „Sest ma olen väga vihane.“

Tulistamine leidis aset iga-aastasel küüslaugufestivalil, mis toob kohale kuni 100 000 inimest. Inimesed põgenesid nii lähedalasuvasse koolimajja kui metsa. Kannatanute seas on nii täiskasvanuid kui lapsi. Mõned vigastatud said vaid kergelt haavata, mõne inimese tervislik seisund on kriitiline.

Festivalikülastajad ootamas uudiseid lähedaste tervise kohta Foto: Reuters/Scanpix

Pisarsilmne Maribel Romero rääkis kohalikule CNNi kanalile, et kui ta pühpäeva õhtul kohalikku haiglasse kiirustas, ütlesid arstid, et tema lapselaps, 6aastane Stephen on juba siitilmast lahkunud. „Ta oli rõõmsameelne, armastava loomuga laps,“ kirjeldab leinav vanaema. „Alati lahke, õnnelik, teate küll, mänglev.“ Haiglas võitlevad oma elu eest Stepheni ema ja teine vanaema.