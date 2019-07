Õiguskantsler: kraanalt ei tohi võtta teekasutustasu 

Õiguskantsler leiab, et niisugune praktika ei lähtu seadusest ja et sellist tasu saab nõuda ainult sellise sõiduki eest, mis on ette nähtud veose veoks. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kantsler Ando Leppiman leiab oma vastuses, et Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis 2007/46/EÜ on teatud juhtumite puhul välja toodud veel sõidukite alamkategooriad ja üks neist on eriotstarbelised sõidukid – näiteks liikurkraana. See on N3-kategooria sõiduk. Kui kraanale on liiklusregistris või registreerimistunnistusel määratud kategooria N3, on liiklusseaduse mõistes tegu veoautoga ning sellele kohaldatakse teekasutustasu regulatsiooni, teatab ta.