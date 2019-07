Kultuuriminister Tõnis Lukas: „Peatage Lasnamäe” oli metafoor uues tähenduses 

Lukase sõnul ei saa laulu- ja tantsupeo rahastamisel rääkida ainult rahvaürituse päevadest, kuna peoga on tegemist terve ettevalmistustsükliga, mille tulemusi me mõneks päevaks nautida saame. Lukase sõnul võiks riigi tugi olla isegi suurem, et koori- ja tantsujuhtidel oleks ka pidude vahelisel ajal kindlustunne, et nende amet säilib ja nad saavad garanteeritud palga.