VIDEO | Vene opositsionäär Navalnõi toimetati arestimajast haiglasse, kuid tunnistati juba järgmisel päeval terveks

Navalnõi pressiesindaja sõnul viidi 43aastane mees haiglasse allergiahoo pärast, mille tulemusena läks ta nägu paiste ja tekkis punane nahalööve. Olukorra teeb kummalisemaks seik, et pressiesindaja sõnul puuduvad opositsionääril igasugused allergiad.

Tulele lisas õli kaks aastat tagasi Navalnõid ravinud silmaarst Anastassia Vassiljeva. Ta kirjutas Facebookis, et haigla ei lubanud temal ja tema kolleegil poliitikut üle vaadata hoolimata sellest, et raviasutuses puudub oftalmoloogia- ehk silmaravi osakond. Ta nägi meest korraks ukse vahelt. Vassiljeva sõnul kattis mehe nägu lööve ja silmast voolas mädast eritist.

Vassiljeva lisas, et ka temale teadaolevalt pole Navalnõil ühtegi allergiat ning pole välistatud, et mehe kehva seisundi põhjustas mõni tundmatu keemiline aine.

Interfax vahendab Navalnõid ravinud arsti sõnu, kes ütles, et diagnoosis mehel nõgestõve – laialtlevinud lööbelise nahahaiguse, mida põhjustab allergiline reaktsioon.

Navalnõi viibis politseinike valve all Moskva 64. haiglas. Poliitik mõisteti möödunud kolmapäeval 30 päevaks vanglasse, sest kutsus inimesi tänavatele Venemaa valimiskomisjoni otsuse üle meelt avaldama. Nimelt keelati opositsioonikandidaatidel Moskva kohalikel valimistel osalemine. Laupäeval tulidki tänavatele tuhanded inimesed. Meeleavaldus kujunes aga väga vägivaldseks .

Esmaspäeval toimetas politsei Navalnõi haiglast kinnipidamisasutusse tagasi. Navalnõi pooldajate meelest on diagnoos ja üldse kogu asi kahtlane, kuna politsei ei lahkunud Navalnõi palati juurest hetkekski. Esmaspäeval pääses ka doktor Vassiljeva Navalnõi palatisse, kuid tema hinnangul on mehe ravi lõpetamiseks liiga vara, eriti kui too viiakse tagasi kambrisse, kust tema terviseprobleem väidetavalt alguse sai.