Macron kutsus Putini oma suvelossi külla 

Kuni Krimmi annekteerimiseni oli ka Venemaa toona G8-ks kutsutud ühenduse liige. Kohtumine Putiniga on kavandatud Macroni suvelossi keskaegses Breganconi kindluses Vahemere rannikul.

Külalistena olid Peterburis India ja Hiina sõjalaevad. Putin märkis oma kõnes, et Venemaa sõjalaevastik on valmis vastulöögiks igale agressorile ja lubas, et tänavu saab laevastik 15 uut kaatrit ja laeva.