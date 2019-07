Pere ujutas Harku järves kahemeetrist boamadu

Rannavalvur läks kohe vette ja küsis suplejatelt, kas nad on vees madu näinud. Kahemeetrise roomaja leidis rannavalvur lõpuks kaldalt, kus mees, naine ja nende kolm last oma lemmiklooma, rätiku all hoidsid.

Boamao omanikud väitsid, et ei ole kuulnud, nagu oleks madu keelatud avalikku suplusranda tuua. Samuti püüdsid nad vetelpäästjat veenda, et nende kuningboa on sõbralik lemmikloom. Sama mees ja naine olid aga rannavalvurile enne vees kinnitanud, et ühtegi madu nad rannas näinud pole.