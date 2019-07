Juhtkiri Juhtkiri | Helme näitab renditööjõule ust ohtuleht.ee , täna, 18:28 Jaga: M

Kuivõrd normaalne on õigusriigis, et keegi peab rabama 14tunniseid tööpäevi, elama tööandja korraldatud majutuses teiste samasuguste töölistega pead-jalad koos ning saab selle eest meie mõistes närust palka ja sedagi vaid juhul, kui tööandja enne palga maksmist hoopis ära ei kao? Rääkimata siis sellest, et töölistesse nõnda suhtuvatel firmadel on tõenäoliselt vähe huvi ka selle vastu, kas ja kuidas laekuvad selle töö pealt maksud riigile. Nii on siseministril mitu head põhjust, miks astuda võitlusesse hämarate skeemidega, mille kaudu jõuab Eestisse osa ehitusel, põldudel jne töötavatest kolmandatest riikidest pärit võõrtöölistest.