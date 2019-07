Taavi Libe | Kuidas Mart Helme Iglesiase-Aneti suu sulges 

Käimasoleval suvel tundub, et noored viitsivad tõesti ainult Telliskivi välibaarides värvilisi kokteile larpida või randades peesitada. Filmimaailma üks ihaldusväärsemaid mehepoegi Robert Pattinson tuuakse kuuks ajaks sõna otseses mõttes koduhoovi, aga ükski näitsik pole suutnud isegi maailmastaari hotelli murdmisega laineid lüüa. Isegi sotsiaalmeedias suutsid suvalised turistid eestlastele ära teha, kui laadisid üles esimesed Pattinsoniga Tallinnas tehtud pildid. Aastal 2019 tundub palju tõenäolisem, et filmi teine staar, kahekordse Oscari võitja Denzel Washingtoni vähemalt sama andekas poeg John David Washington saab kuskil nurga taga illegaalse pagulase pähe peksa, kui see, et kuskilt ilmub n-ö Pattinsoni-Anett.