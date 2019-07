Urmas Reinsalu: meeleavaldajate arreteerimine õõnestab Venemaa põhiseadust 

"Need kinnipidamised, ebaproportsionaalne jõu kasutamine rahumeelsete meeleavaldajate vastu ja viimastel päevadel toimunud opositsioonipoliitikute survestamine arreteerimiste ja politseireidide näol õõnestavad sügavalt põhivabadusi, mis on kirjas Vene Föderatsiooni põhiseaduses: sõnavabadus ning kogunemis- ja ühinemisvabadus. Kutsun Venemaad üles neist kinni pidama," sõnas Reinsalu

Minister lisas: "Loodan, et Vene Föderatsiooni ametivõimud järgivad oma kohustusi oma kodanike ja rahvusvaheliste organisatsioonide (nagu OSCE) ees ning tagavad septembris vabad ja ausad valimised."

Laupäeval Moskvas toimunud meeleavaldustel nõudsid tuhanded inimest, et võimud laseksid opositsioonimeelsetel kandidaatidel registreeruda kaheksandal septembril Moskvas toimuvatele valimistele. Valimiskomisjon otsustas juuli alguses, et opositsioonikandidaate valimistele ei lubata hoolimata faktist, et neil õnnestus koguda vajaliku arvu allkirju kandidatuuri ülesseadmiseks.