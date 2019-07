Võsu rannafestival jättis kohalikud veeta 

Haljala vallavanem Ivar Lilleberg ütles Õhtulehele, et veekatkestuse tingis laupäevane Võsu rannafestival, kus veetarbimine oli niivõrd suur, et vahepeal tuli täitsa veemahuteid. „Seetõttu oli vesi mingiks perioodiks kinni keeratud. Ma ei oska täpset kellaaega öelda, aga õhtul oli vesi tagasi. Praeguseks on kõik jälle normis,“ ütles Lilleberg.

Algse teate järgi keerati kraanid kinni neljaks tunniks, ehk 16–20, kuid kohalike sõnul polnud vett veel kell kümme õhtul. „Kindlasti põhjustas see ebamugavust. Sellega pidi kohalik arvestama, et paar tundi ei ole vett. Ka mulle tuli kõnesid, kuidas inimesed on saunas, aga šampoonise peaga ei saa enam loputada minna,“ lisas vallvanem.