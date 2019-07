Tuline ilmataat: sündis selle suve kuumarekord!

Ilmateenistuse vaatlusandmete põhjal mõõdeti näiteks Jõgevas 32,7 kraadi, Viljandi Folgi külastajad said nautida aga 31,9 kraadist kuumust. Palju ei jäänud maha ka Kuusiku, kus mõõdeti 31,7 kraadi, Tallinn-Harku ilmajaamas näitas termomeeter 31,6 soojakraadi.

Ööl vastu esmaspäeva jõuab madalrõhulohk ühes külma frondiga Eesti kohale ning niiskem ja jahedam õhk levib kirdest edela-lõuna suunas, saatjaks puhanguline idakaare tuul. Õhumassi vahetus võib tuua endaga kaasa kohati vihmahooge, saju tõenäosus on suurim Eesti läänepoolses osas. Äikese võimalus on väike, aga pole välistatud. Päeval saab valitsevaks päike. Tuul nõrgeneb mõneks ajaks ning soojagi on üle 20°C.