Tuline ilmataat: õhutemperatuur tõuseb rekordilise 33 kraadini 

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub ida- ja kirdetuul 3–9, põhjarannikul puhanguti 14 m/s, hommikul nõrgeneb. Õhutemperatuur on 10–17, saartel kuni 20 kraadi. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Hommikupoolikul sajab kohati hoovihma, pärastlõuna on peamiselt sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 18– 22, kohati 24 kraadi.