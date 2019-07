Tartus Anne kanalis uppus 62aastane mees 

See oli laupäeval juba kolmas uppunud üle 50aastane meesterahvas. Laupäeva öösel kella 3.40 ajal toodi Harjumaal Anija vallas Pillapalu külas Kõrvemaa spordikeskuse juures asuvast tiigist välja uppunud 57aastane mees. Sama päeva õhtul kella 19.20 ajal leiti Narvas Väike-Karjääri järvest uppunud 51aastane mees.

Sellel aastal on Eestis uppunud juba 28 inimest, 16 nendest on olnud 50aastased või vanemad. Eelmise aasta samal perioodil uppus 27 inimest, 17 nendest olid 50aastased või vanemad inimesed.

Palavate ilmadega sügavasse vette ujuma minnes on oma tervisliku seisundi ja füüsilise vormi ülehindamine eluohtlik. Vanematel inimesetel on turvalisem ujuda kalda läheduses koos kaaslastega ning hoida nendega kontakti. Uppuv inimene üldjuhul häält ei tee, sest tema jõud läheb enda pinnal hoidmiseks. Uppuja tunneb ära selle järgi, et ta vajub aeg ajalt vee alla ja ahmib pinnale tulles meeleheitlikult õhku.