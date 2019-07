Maailm FOTOD JA VIDEO | Venemaal vahistati üle 300 opositsionääri Toimetas Viljar Voog , täna, 15:49 Jaga: M

Meeleavaldused Moskvas. Foto: Aleksander Zemlianitšenko/AP/Scanpix

Moskvas on septembris ees ootamas kohalikud valimised ja ametivõimud on juba andnud märku, et mõningatel ebasobivatel kandidaatidel ei lubata seal osaleda – väidetakse, et nende valimistele pääsemiseks kogutud allkirjad on võltsitud. Opositsioonimeelsed inimesed tulid selle peale tänavaile ning paljude jaoks neist lõppeb päev trellide taga.