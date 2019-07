Elektriautode ostutoetus on naasmas, esialgu üle kolme korra lahjemana 

„Kogu meetme alla on plaan raha esialgselt panna 1,2 miljonit eurot, mis tuleb ilmselt kahes taotlusvoorus, ja ühe auto maksimaalne toetus on 5000 eurot,“ tutvustas veel valmimisjärgus plaani olemust keskkonnaminister Rene Kokk.

„Need on need vahendid, mis meil on praegu sinna panustada, alustada ja vaadata, kuidas see projekt üldse realiseerub,“ ütles Kokk.

Miks üldse on tarvis, et riik eelistaks ühe autoliigi kasutajaid teistele? Kokk selgitab: „Puhtalt selle pärast, et see on üks meede, mis aitab meil CO₂-emissiooni vähendada. See motiveerib inimesi ostma elektriautot ja seeläbi vähem saastama.“