Kaagvere koolile tehti pommiähvardus 

„Politsei sai eile kella 19.45 paiku teate, kus väideti, et Tartu maakonna Kastre valla Kaagvere koolis on pomm. Sündmusele reageerinud demineerijad ja politseinikud tegid kindlaks, et ohtu ei ole ja tegemist oli naljaga,“ kommenteeris juhtunut Lõuna prefektuuri operatiivjuht Argo Turba. „Selgitasime eile välja teo toimepanija ja kaasosalised. Edasine otsus tehakse kriminaalmenetluse käigus.“

Turba selgitab, et taoliste ähvarduste tegemine on väga tõsine probleem: „Sellised naljad teevad kurvaks. Tegemist on väljakutseliigiga, mille prioriteet on kõrge ja nendele reageerivad erinevad ametkonnad suurte jõududega. Kõne tehti ajal, mil politseil oli lisaks sellele väljakutsele ka teisi väljakutseid. Taoline nali hoiab kinni enamuses olevat ressurssi, mis võib viia sellini, et politsei ei jõua õigel hetkel reaalse abivajajani.“