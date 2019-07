FOTOD | Filipiinidel värises maa, hukkus vähemalt kaheksa inimest 

Maavärina põhjustaud inimkaotused pole kõige suuremad, sest need tabasid hõredaltasustatud Batanesi provintsi, mis asub riigi suurimast saarest Luzonist põhjas, vahendab AFP. Enamik ohvreid oli loodusõnnetuse ajal oma voodeis, sest esimene tugevam maavärin tabas neid kohaliku aja järgi veerand viis hommikul. 5,9magnituudiline tugevaim tõuge toimus kolm tundi hiljem. Esialgu on teateid veel kolmest järeltõukest, kuid nende suurim oht hinnatakse möödunuks ja päästjad on asunud rusude alt inimesi otsima.