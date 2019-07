Trump on Macroni peale marus ja kuulutas, et Ameerika veinid on ilusamad kui Prantsuse omad 

„Prantsumaa digimaksustas just meie hiilgavad Ameerika tehnoloogiafirmad. Kui keegi neid maksustab, siis peaks see olema nende kodumaa, USA. Teatame peagi märkimisväärsetest vastusammudest Macroni rumalusele. Ma olen alati öelnud, et Ameerika vein on parem kui Prantsuse oma,“ säutsus Trump Twitteris.