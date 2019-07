LEITSAKUHOIATUS: üle Eesti on täna sooja 30 või enamgi kraadi 

Ilmateenistus on selleks nädalavahetuseks välja andnud esimese taseme hoiatuse kõigis Eesti maakondades: „Ilm võib teatud olukordades olla ohtlik. Arvesta sellega, kui sinu tegevus on ilmast mõjutatud. Jälgi edasist ilmaprognoosi.“ Põhjus peitub Euroopat laastavas kuumalaines ja palavam on homne päev, kui temperatuurid võivad tõusta suisa 33 kraadini. Kuumast ei pääse ka laupäeval, mis tähendab, et välja on antud esimese taseme hoiatus: