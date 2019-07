TRUMPI SUUR VÕIT: kohus andis USA presidendile piiritara ehitamiseks vajalikud miljardid 

Trumpi tarasaaga on kestnud aastaid. Selle ehitamine oli ärimehe 2016. aasta valimiskampaania üks pealubadusi, kuid ametisse valituna on ta jooksnud pidevalt peaga vastu seina – algul ei leidnud ehitusraha tema enda vabariiklaste partei, hiljem võtsid kongressis võimu üle demokraadid, kes ei hakanud ammugi Trumpi suurt unistust täitma.

Selle otsuse pöörast USA ülemkohus nüüd häältega 5:4 ümber. Ülemkohus otsustas, et presidendil on õigus raha kasutada, kuna valitsus on piisava kindlusega tõestanud, et kohtuasja algatajatel polnud vastuseisuks seaduslikku alust.