TISSI- VÕI LAPSEAHISTAMISSKANDAAL? End paljaks koorinud Eesti kunstnik saab rahvusvahelist tähelepanu 

Just see viimane detail on välismaa meedias inimesi jahmatanud. „See ei ole kunst. See ei ole nomaalne. See ei ole okei. See on laste seksuaalne ahistamine. Punkt,“ hindas olukorda TheBlaze’i ajakirjanik Allie Beth Stuckey. „Feministid kisavad võrdõiguslikkuse kohta, kuid nad oleksid (õigustatult) vihased, kui täiskasvanud mees oleks end noorte tüdrukute ees paljastanud.“