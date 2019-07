Varro Vooglaid: advokaatidest väljapressijad tuleb korrale kutsuda 

Käesoleval nädalal kirjutas Õhtuleht , et seksuaalkoolitaja Rita Holm nõuab advokaat Robert Sarve abiga naise kohta laimavaid kommentaare kirjutanud inimestelt 1100 eurot. „Kui proua Holmi on nimetatud pedofiiliks, perverdiks ja nii edasi, siis ükskõik kui palju Varro Vooglaid meie nõudekirju kokku kogub ja neile vastu püüab vaielda, siis kui inimest pole pedofiilias süüdi tunnistatud, pole võimalik tema kohta pedofiil või pervert öelda,“ sõnas advokaat nädala keskel Õhtulehele.

Ta jätkab: "Võimalik, et mõned Sarvelt nõudekirja saanud inimesed on tõesti öelnud Holmi kohta midagi õigusvastast – ma ei tea, kui paljudele inimestele ja milliste kommentaaride tõttu on nõudekirjad saadetud."