VIDEO | Eestlased söövad vaatamata taimetoidu populaarsuse kasvule jätkuvalt palju liha 

Aastal 2014 oli Eestis taimetoitlasi alla ühe protsendi ning veganeid 0,1 protsenti. Kantar Emori uuringust selgub, et mullu oli taimetoitlasi juba 1,8 protsenti ja veganeid 0,6 protsenti, kuid liha kogust oma menüüs on vähendanud iga neljas eestlane, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Liha ostmine ikka iga aasta kasvab. Ta kasvab praegu võib-olla vaiksemas tempos kui vegantooted, aga vegantoodete puhul on see, et nende kogu osakaal käibest on niivõrd väike, et neil ongi võimalik kiiremas tempos kasvada," selgitas Selveri kommunikatsioonijuht Rivo Veski.