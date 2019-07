GALERII | Mis toimus Christopher Nolani filmi võtetel kaadri taga? 

„Tenet“ on Christopher Nolani järjekorras 11. täispikk mängufilm. Seni pole kellelegi pikemalt seletatud, millest linateos pajatama hakkab. Ainsaks infokilluks on lühikirjeldus, et tegu on põnevikuga, mis toimub rahvusvahelise spionaaži riukalikus maailmas.

Tallinna võtted on andnud ohtralt materjali spekuleerijatele ja teoreetikutele. On ju Laagna teel autodega tagurpidi sõidetud, masinatega hunnikutesse kihutatud ning teraskuunareid lausa põlema ja plahvatama pandud. Fännid arvavad, et Nolan on tavapärasele trillerile mitu pööret peale keeranud ning meid ootab ees kas ajas rändamine või muu ulmeline element. Nolan ise aga hoiab saladusi kiivalt vaka all. Režissöör on kunagises New York Timesi intervjuus öelnud: „Me kõik tahame oma jõulukinke varem lahti teha. Aga me teame, et kui teeksime seda, oleksime pettunud.“