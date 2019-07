HARULDUS: leiti maailma vanim sinine lind 

On leitud, et melanosoomide kuju ja suurus erineb vastavalt loomade sulestiku ja karvastiku värvile, ning sama tuli välja ka vastsest uurimusest. Eocoracias brachyptera melanosoomid olid samasugused kui praegustel sinisulistel lindudel, vahendab Science News.

Selgelt eristusid mustade, pruunikate ja läikivate sulgede pigmendikogumid, siniste ja hallide sulgedega tiivuliste melanosoomid on aga suhteliselt sarnased – see viitab, et sinine ja hall värvus on evolutsiooniliselt seotud.