ASJATUNDJAD ANNAVAD ARU | Mis augus me elame, et siia suured soojalained ei jõua  

Klimatoloog Ain Kallise sõnul on põhjus lihtne – välismaised õhurõhkkonnad, täpsemalt nende asetus meie suhtes: „Tavaliselt annavad meile suviti selgemaid ja kuumemaid ilmasid Venemaal paiknevad antitsüklonid ehk kõrgrõhkkonnad, mis nagu ilmapolitseinikud hoiavad Läänemerelt niiskust toovaid jahedamaid madalrõhualasid ehk tsükloneid eemale. Just praegu on aga üks antitsüklon meie maad kaitsmas karmi Aafrika kuumuse eest. See rõhkkond asub Põhja-Skandinaavia kohal ja suunab suurema palavuse meist loode poole.“