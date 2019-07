KALEVI-KUTSIKAS: Soome poliitkud nõuavad Eestist tulnud noorlooma tapmist! 

„Esialgu arvasin, et tegu on rebasega, aga värv ei klappinud. Siis tuli pähe mõte, et kellegi koer on plehku pannud, kuid ta ei meenutanud ka koera,“ meenutas Jarmo Korhonen Aamulehtile teisipäevast kohtumist maanteel. Mehel õnnestus loom enne tolle metsa kadumist ka pildile saada ning tabamust sotsiaalmeedias jagades ei läinud kaua aega, kuniks eksperdid tuvastasid, et tegu oli šaakaliga.