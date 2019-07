OHTLIK KOSMOSEKÜLALINE: linnahävitajaks ristitud asteroid möödus Maast ülilähedalt  

Kosmilises mastaabis on tegemist väga väikese kaugusega, sest näiteks Kuu keskmine kaugus Maast on 384 400 kilomeetrit. Kui 2019 OK oleks kokku põrganud Maaga, siis oleksid tagajärjed olnud rasked. See oli linnahävitaja-asteroid, ütles Swinburne ´i ülikooli teadlane Alan Duffi.