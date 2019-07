VIDEO JA FOTOD | Viljandimaal oli raske avarii, üks õnnetusse sattunud juht tegi enne seda ohtlikke manöövreid

Õnnekombel keegi tõsisemalt viga ei saanud. Sündmuskohal töötanud politseinikud selgitasid, et Peugeot’d juhtinud mees oli kaine. Autojuht selgitas ise, et tal hakkas roolis olles halb ning seda ilmselt põhjusel, et vajaminev insuliinisüst oli tegemata. Kiirabi viis mehe haiglasse, et teda seal veidi turgutada. Juhtumi lahendamisega tegeleb edasi kindlustus.