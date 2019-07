JÄRGMINE PEATUS | Hispaanias modellina töötanud eestlanna: mind eristas teistest välimus! 

Helen sattus Hispaaniasse 2010. aastal vahetusüliõpilasena. Kuna sealne elu talle meeldis, otsustas ta astuda kohalikku ülikooli ning otsida töö. Muuhulgas on Helen töötanud modellina ning teda on olnud näha nii ajakirjades kui telereklaamides. Loomulikult jutustab Helen, kuidas tal õnnestus jalg modellimaailma ukse vahele saada ning kui lihtne (või raske) on modellindusest ära elatuda.