TÕUSEV TREND: aina rohkem võetakse haiguslehti vaimse tervise ravimiseks 

„Ainus muster on see, et vaimse tervisega võetakse haiguslehte pikemalt, kuna need probleemid ei lahene nii kiiresti. Seal on nii, et kui inimene juba arsti poole pöördub, siis on reeglina ta juba kehvas seisus,“ ütles Joller. Miks on just 40–60 aastased naised agaramad vaimse tervise pärast haiguslehele minema, põhjendas Joller nii, et selles eas võib paljudel olla isiklikus- ja pereelus probleeme. „Selles vanuses jõutakse sageli probleemideni, mis on alguse saanud lapsepõlvest. Mida mina näen on see, et väga paljud inimesed on päris vägivaldsest või katkisest perest, nad on üritanud üksinda hakkama saada ning siis jõuavad nad mingi äratundmiseni ja lähevad katki. vahel olen ikka mõelnud, et kuidas inimene nii kaua hakkama saanud. Paljudel on väga jubedad psühhotraumad seljataga ja vahel juba väikelapseeast. Ma ei oska öelda, mis niisuguse reaktsiooni just selles vanuses esile toob,“ kirjeldas Joller oma töökogemusi.