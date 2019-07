Loomad Prisma loobub puurikanade munade müügist Toimetas Keit Paju , täna, 11:23 Jaga: M

Foto: pressimaterjal

AS Prisma Peremarketid teatas otsusest loobuda puurikanade munade müügist 2026. aasta lõpuks. Otsus sündis emafirma, Soome kaubanduskontserni S-Grupi eeskujul, kes kuulutas puurivaba suuna välja tänavu juunis, teatab loomaõiguslusorganisatsioon Nähtamatud Loomad pressiteatega.Organisatsiooni sõnul tõstab jaeketi otsus loomade heaolu pjedestaalile. ”Tänu Prismale on 40% Eesti jaesektorist teatanud otsusest minna üle puurivabadele munadele, mis vähendab loomade kannatusi märkimisväärselt. Soovime õnne ka põhjanaabritele – puurikanamunadest loobus Soome viimane jaekett,” kommenteeris töövõitu Nähtamatute Loomade korporatiivsuhete juht Sirly Meriküll. Prisma sõnul põhineb otsus nii klientide ostukäitumise muutusel, grupi vastutustundliku kaubanduse põhimõtetel kui ka üldistel rahvusvahelistel trendidel. Koostöös Eesti tootjatega soovib Prisma laiendada juba praegu alternatiivsete toodete valikut, et tagada 2026. aastaks üleminek puurikanamunade vabale sortimendile. “Prisma t