Õiguskantsler tahab muuta ebaausat toiduabi jagamise korda 

ERRi uudisportaal kirjutab, et praegu jagatakse toiduabi vaid neile, kes said või taotlesid toimetulekutoetust või omavalitsuse toetust jaanuaris, veebruaris, augustis või septembris, ülejäänud kuudel samu toetusi saanud või taotlenud inimestele toiduabi üldjuhul ei jagata.

Sotsiaalministeeriumi hoolekande osakonna juhataja Häli Tarum selgitas, et Euroopa Liidu toiduabi eelarve liikmesriikidele on piiratud, mistõttu peab vaatama, mitu korda aastas on võimalik riigil sellist täiendavat abi kohalikele omavalitsustele ja riigile anda. Kuna jaanuar ja veebruar on kütmise pärast kulukamad kuud ning augustis ja septembris toob laste kooli minek lisakulutusi, siis langes valik nende kuude kasuks.