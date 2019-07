Vilja Kiisler | Litsid mehed need valitsuse omad 

Hüsteeria asjatundjad

Sisuliselt sama kordas vastselt Jüri Ratas, kui ütles, et tugevad emotsioonid ja teravad laused meie riiki edasi viia ei aita. Kaudsemalt ja pehmemalt väljendas ta Mart Helme mõtet, et küllap oli Kaljulaid intervjuud andes lihtsalt emotsioonide mõju all. “Naisterahvas” peaministri sõnades küll puudus, ent kui meelde tuletada, et hüsteeria-sõna (kr hystera – emakas) istub talle sama hästi kui EKRE poliitikutele, siis võiks ehk hakata tasapisi ilmseks saama, et Ratase ja Helmete seisukohtades tegelikult mingit suurt erinevust ei ole. Ja mine tea, ehk pole kunagi olnudki (kui siinkohal eeldada, et Ratasel üleüldse ikkagi on kunagi olnud või on praegu mingisugusedki seisukohad).

Sellal kui ühe valitsuserakonna poliitikud räuskavad, solvavad ja laamendavad, süüdistavad sellesama erakonna liidrid ja nüüd ka peaminister igaüht, kes oma aktsepteerimatust sellise toimimise suhtes väljendada julgeb, ülearustes emotsioonides.

Emotsioonidele apelleerimine on võte, mida kasutavad peale poliitikute ka tippjuhid ja teised suuremad-vähemad bossid sageli siis, kui vestluse teine pool või avalik vastane on naissoost ja midagi asjalikku enam pähe ei tule. Soostereotüüpne arusaam omistab emotsionaalsuse naistele ja ratsionaalsuse meestele, ja kui meessoost liidri argumendid otsa saavad, lüüaksegi lauale soovitus maha jahtuda ja järele mõelda. Naised lihtsalt on emotsionaalsed, punkt. Selle sisutühja väitega saab katkestada kui tahes sisuka jutu. EKRE retoorika kordamine peaministri poolt kinnistab valitsuse misogüünset kuvandit.

Kui järele mõelda, missugusel poliitilisel parteil võiks eelkõige ülearu emotsionaalse käitumisega probleeme olla, siis tuleb vaadata ikka sellesama kõige valjemini lärmava partei esindajate poole. Neile meeldib end kõvade meestena esitleda, kõvasti öelda ja meeldib ka see, kui keegi haiget saab või enda olemasolu õigustama kukub (selle reha otsa on astunud paljud institutsioonid, sealhulgas kõrgharidussüssteem, tervishoiu esindajad ja ajakirjandus), eriti aga see, kui mõne uue rumaluse üle nädalate kaupa avalikus ruumis arutletakse.

Kui keegi neile vahedalt ja otsustavalt vastu annab – eriti, kui see on president, kelle peale nende hammas vahetult ei hakka – siis löövad nad verest välja ja reageerivad nagu ärritatud herilasepesa. Kuna ratsionaalne arutelu ei ole nende tugev külg, läheb lahti plärtsumine ja jauramine, milleks kõige sobivam paik on erakonna enda portaal. Igaüks, kel vähegi midagi kriitilist öelda, kallatakse seal sopaga üle, soustiks valeväited ja muu infopraht.

Isehakanud alfaisased näitavad end kriitikatule alla sattudes pigem saamatute lumehelbekestena, kes iga asja peale solvuvad, käte ja jalgadega vehkima kukuvad ja kaotavad viimsegi eneseväärikuse – kui eeldada, et see neil üldse kunagi olemas on olnud. Sõimlemine on arguse ja võimetuse tunnus. Jüri Ratas aga lohiseb helmevalitsuse keti otsas nagu peksasaanud peni, kes isegi enam mõneks vabandavaks haugatuseks võimeline ei ole, ja kui ta midagi ütlebki, pole sellel mingit reaalset mõju.