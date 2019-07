Välisturgudel tehinguid sooritavad ettevõtted vajavad LEI koodi 

Juriidilise isiku identifitseerimiseks kasutatav LEI kood ehk Legal Entity Identifier koosneb 20-kohalisest tähtnumbrilisest koodist. Igal ettevõttel on oma unikaalne kood, mida väljastatakse üheks aastaks. Kui LEI number aegub, siis finantsturgudel enam tehinguid teha ei saa.

LEI koodi saab väljastada GLEIFi poolt akrediteeritud koodide väljastaja. Kuna Eestis ja teistes Baltimaades LOU (Local Operating Unit) puudub, siis osutab siin teenust ainukese ametliku registriagendina LEI Register.

LEI Register on maailmas suuruselt viies LEI-de vahendaja, kelle turuosa on umbes 8% kogu uute LEI-de turust maailmas. LEI Registri klientide arv on tänasel hetkel ligikaudu 12 000. Klientide hulgas on maailmas hästi tuntud ning suured tööstusettevõtted, pangad, fondid, infotehnoloogia ettevõtted ja muud finantsasutused. LEI Register väljastab koode 30 riiki üle maailma ning suurimad turud on Itaalia, Hispaania, Rootsi, Taani ja Saksamaa. Kõige suurem turg on India.

LEI Register oli esimene vahendaja, kes pakkus LEI-sid mitmeks aastaks. Sellisel viisil langeb ettevõttel kohustus igal aastal ise LEI numbrit uuendada ja LEI Register võtab selle enda kanda. Koos uuendamisega kontrollitakse Riigi Infosüsteemide Keskusest üle ka ettevõtte andmed, et need oleksid jätkuvalt ajakohased. Kui andmed on muutunud, uuendatakse need automaatselt koos LEI numbri pikendamisega. Lisaks on teenus ettevõtjatele kokkuvõttes soodsam kui seda kord aastas uuendada.

Olenemata, kas klient on valinud LEI üheks, kolmeks või viieks aastaks, seisab LEI Register selle eest, et kood ei aeguks ning selle aegumisest teavitatakse vähemalt kuu ette. Ühtlasi on see ainus LEI koodide vahendaja, kes suudab väljastada need mõne tunniga enamikes juristiktsioonides. Tööstusharu standard on kaks päeva.