Eesti uudised Võõraviha Eesti tööturul: välismaalasest kolleeg peksti lihtsalt läbi Ärileht , täna, 07:14

Foto: Aldo Luud

Tööandjad tunnevad järjest rohkem muret, et siinsete poliitikute võõraviha õhutavad avaldused peletavad väärt tööjõudu, kuna tööturul on näha võõrapelgust ja sallimatust ja samuti on tööinspektsioon on saanud päringuid, kus ehitusplatsidelt kaevatakse ukrainlaste peale või kurdetakse, et nad võtavad eestlaste töö ära.