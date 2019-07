Bussifirma hädas: reisijad varastavad klaasihaamreid 

Vargused on toime pandud ennekõike linnaliini teenindavatest bussidest, juhtumeid on olnud nii Pärnus, varasemalt ka Tartus. Haamreid kaob aastas mõnikümmend. Haamer maksab kolm kuni kaheksa eurot ehk sõltuvalt sellest, kas ta on turvatrossiga või ilma.

Klaasihaamer on ette nähtud ohuolukorras klaasi purustamiseks, et tekitada bussist vajadusel varuväljapääs. „Täiesti mõistmatuks jääb, miks ja kellele neid haamreid vaja läheb. See kvalifitseerub otseselt varguse alla,“ ütles Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste. Juhtumitest on teavitatud politseid. SIIM RANDLA