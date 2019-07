Seisukoht | Palun kirjutage õigesti 

Ma ei räägi siinkohal näpukatest, mille peale ajaleheväljaannete artiklite all kõik kommentaatorid pahandavad – igaühel võib juhtuda. Või tekstidest sotsiaalmeedias, kus ma ka ise vahel hoogsalt kirjutades vigu teen. Jutt pole inimestest, kelle emakeel ei ole eesti keel. Ma ei taha ka mõista kohut nende üle, kelle suurim tugevus pole vigadeta kirjutamine – äkki on ta hoopis füüsikageenius?

Aga kui inimene teab, et ta ei ole eesti keele grammatikas kõige parem, siis miks ta ei võiks enne teksti suurelt väljaprintimist see kellelgi targemal üle kontrollida lasta? Ei pea ju mõne ettevõtte poole pöörduma ja suurt raha maksma – kindlasti leidub tutvusringkonnas keegi, kes on eesti keele õigekirjas veidi pädevam. Ja kui ei ole, siis tõepoolest – maksa. Raske on usaldada ettevõtet, mille logo all on kirjas „dušširuum“, „naiste riided“ või „varu võtmed“.