Jakko Väli | Mitte karu pole nuhtlus, vaid inimene 

Ma loodan, et Polja ja Proša, kes meil siin Pihkvast gastroleerimas on, uinutatakse ja toimetatakse tagasi Venemaale. Olgem inimesed ja viigem nad kodumaale tagasi!

Ning teiseks tuleb ka jahimeestele selgeks teha, et nemad teevad nii, nagu ühiskond neile ütleb. Kui ühiskond on karude ennetava tapmise vastu, siis tuleb jahimeestel sellega leppida. Karude asurkond ei ole Eestis viimase kümne aastaga kahekordistunud: sellest hoolimata lubatakse küttida kaks korda rohkem karusid kui kümme aastat tagasi. Leppige siis sellega. Ma väga loodan, et keskkonnaagentuur ei allu jahimeeste survele, mis on kergelt populistliku maiguga. Ning samas loodan, et erandkorras annavad ametnikud karu küttimiseks väljaspool jahihooaega loa ainult siis, kui metsaott on otseselt – mitte hinnanguliselt – ohtlik.