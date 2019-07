Poliitika SUUR ÜLEVAADE: Vabandus-Ratas veereb EKRE jäiga retoorika jõul aina edasi Viljar Voog , täna, 17:30 Jaga: M

JUTTU JÄTKUB: Enamasti on need just Mart Helme väljaütlemised, mida peaminister Jüri Ratas hiljem siluma peab.

Vabariigi valitsus on tsüklis. EKRE teeb midagi kõmulist, Jüri Ratas vabandab. EKRE minister ütleb miskit skandaalset, peaminister selgitab, et see pole valitsuse seisukoht. Nii on see ratas veerenud juba üle nelja kuu.