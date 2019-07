HELSINGI LINNAPEA: "Elame julmas ja ohtlikus maailmas."

Politsei on olnud kuriteo tagamaade valgustamisel napisõnaline. Täna hommikul selgus, et tulistaja töötas viis aastat tagasi asutatud ja allhankeid tegeva ehitusfirma juhina. Firmas on üle 30 töötaja. Nende seas on kosovlasi, rumeenlasi ja ungarlasi. Firmajuht ise on pärit Kosovost. Ka Toyota Yaris, milles istunud mehi tulistati, on registreeritud Kosovost pärit mehe nimele. Politsei kinnitas, et tulistaja ja kannatanud tundsid üksteist, kuid ei olnud sugulased.