Tark aiaomanik majandab nutikalt igal aastaajal 

K-rauta kaupluste valikus on 180 toataime ja 470 õuetaime. Nende seas on palju suve- ja püsililli, lehtpõõsaid, viljapuid-marjapõõsaid, okaspuid ja potistatud elupuid. Püsililledest on hetkel populaarsed roosid, metssalvei erinevad sordid, neiusilmad ja astilbed. Suvelilledest on ajast aega olnud hinnatud pelargoon. Lisaks sellele ostetakse palju begooniaid, mida on hea varjulisse aianurka panna. Peenra peale sobivad hästi peiulilled ning aednelgid. Varese sõnul on taimede ostmisel oluline veenduda, et need oleksid värsked ja Eesti kliimasse ning konkreetsesse kasvukohta sobilikud. K-rauta kauplustesse tuuakse taimi juurde iga päev, et tagada kvaliteet ja kasvukindlus. Vähetähtis pole ka taimede hinnatase, sest tõeline rohenäpp tahaks hoida oma koduaia kevadest sügiseni õitemeres, aga kui rahapuu veel vilja ei kanna, on mõistlik majandada nutikalt.