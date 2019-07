Häirekeskus tänab bussiõnnetuse pealtnägijat: tal oli määrava tähtsusega roll kiire ja õige abi jõudmisel 

Häirekeskus kirjutas kolmapäeva Facebooki, et kiire ja õige abi jõudmisel oli määrava tähtsusega pealtnägija, kes helistas hädaabinumbrile. Kõnele vastanud Lääne keskuse päästekorraldaja-logistik Maret Kommer on temale väga tänulik, seisab postituses.

Loo muudab veelgi erakordsemaks see, et Häirekeskusesse helistanud inimene aitas ka kohapeal kannatanuid.

"Oleme kogu oma meeskonnaga väga tänulikud sellele julgele ja kaasinimestest hoolivale helistajale. Inimene, kes helistab sündmuskohalt on kogu abiahela esimene ja äärmiselt oluline lüli. Kui kohapeal ei alustata abistamisega, võib see mõnel juhul saada saatuslikuks. Oleme uhked, et meie seas on nii hoolivaid inimesi. Aitäh!", kirjutab Häirekeskus.