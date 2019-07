VIDEO | Põlva haigla arstid tegid ebareaalselt palju ületunde 

"Ületundide arv on mõningal juhul ületanud kahekordselt töökoormuse ja graafikutest selgus, et teinekord on valved olnud kuni 72 tundi pikad," rääkis juunist Põlva haigla juhatajana tööle asunud Margot Bergmann "Aktuaalsele kaamerale".