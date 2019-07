Eesti uudised Kutsehariduses puhuvad muutuste tuuled: õppekorralduse dikteerib elu ise, tunnid toimuvad ka nädalavahetusel Asso Ladva , täna, 21:35 Jaga: M

GALERII

KOOLI TÖÖ KÕRVALT: Tallinna teeninduskoolis on nõutud õhtune või sessioonõpe, et õppurid saaksid ka tööl käia. Foto: Alar Truu

„Need ajad, kui tunniplaan kevadel lukku löödi, on ammu möödas. Õpilased ja õpetajad lepivad sügisel kokku, millal on kõige sobivamad ajad, kohtutakse isegi laupäeval ja pühapäeval. Kui pooled kutseõppuritest on täiskasvanud ja töötavad inimesed, siis teisiti ei ole võimalik,“ kirjeldab Võrumaa kutsehariduskeskuse direktor Tanel Linnus suurimaid muutusi kutsehariduses.